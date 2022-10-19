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36 минут назад

Спектакли с Чуриковой отменили в Театре Вахтангова

Илья Родин

В Театре Вахтангова отменены спектакли с участием народной артистки СССР Инны Чуриковой. Знаменитая актриса пока не смогла восстановиться после полученных во время падения со сцены травм. Об этом пишет портал «СтарХит» со ссылкой на пресс-службу культурного учреждения.

Спектакли с Чуриковой отменили в Театре Вахтангова
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что летом Инна Чурикова получила тяжелые травмы после падения со сцены. Столичные врачи долго наблюдали за ее здоровьем.

В октябре актриса снова планировала вернуться в театр. В частности, 20 и 21 октября она должна была сыграть в пьесе современного британского драматурга и сценариста Питера Моргана «Аудиенция». Но спектакли были отменены по уважительной причине.

«Инна Михайловна пока не восстановилась», - уточнили в пресс-службе.

По данным издания, с момента злополучного падения прошло уже три месяца. Режиссер Глеб Панфилов окружил звездную жену заботой и нанял лучших специалистов, чтобы они постоянно следили за ее состоянием.

Питер Морган,Глеб Панфилов,Инна Чурикова,
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