Спектакли с Чуриковой отменили в Театре Вахтангова

В Театре Вахтангова отменены спектакли с участием народной артистки СССР Инны Чуриковой. Знаменитая актриса пока не смогла восстановиться после полученных во время падения со сцены травм. Об этом пишет портал «СтарХит» со ссылкой на пресс-службу культурного учреждения.

Отмечается, что летом Инна Чурикова получила тяжелые травмы после падения со сцены. Столичные врачи долго наблюдали за ее здоровьем.

В октябре актриса снова планировала вернуться в театр. В частности, 20 и 21 октября она должна была сыграть в пьесе современного британского драматурга и сценариста Питера Моргана «Аудиенция». Но спектакли были отменены по уважительной причине.

«Инна Михайловна пока не восстановилась», - уточнили в пресс-службе.