Президент России Владимир Путин в четверг, 19 октября, ввел четыре уровня готовности на территории страны. В частности, в большинстве регионов Центрального федерального округа введен уровень повышенной готовности. Об этом пишет ТАСС.

Повышенная готовность означает, что в регионах ЦФО будет реализован в той или иной степени комплекс мер, направленных на усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов.

Кроме того, власти регионов должны будут организовать введение особого режима работы объектов энергетической, транспортной, коммуникационной сфер. Необходимо будет также реализовать меры по ограничению движения транспортных средств и осуществление их досмотра.

Сенатор Андрей Клишас уточнил, что «права граждан в Южном и Центральном округах никак не ограничиваются, решения по режимам реагирования касаются в первую очередь органов власти», сообщает РИА «Новости».

В столице, подчеркнул в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин, указанные в указе президента задачи «будут решаться соответствующими федеральными и городскими службами и, в основном, в рабочем режиме».

Столичный градоначальник пояснил, что в настоящее время меры, ограничивающие обычный ритм жизнь горожан, вводиться не будут.

Таким образом, жители Москвы смогут без ограничений и дополнительных разрешений выходить на улицу, посещать общественные места в любое время суток, выезжать за пределы города и принимать гостей из других регионов, сообщает «Комсомольская правда».

Режим повышенной готовности также не отразится на работе образовательных, спортивных и культурных учреждений. В частности, школы и детские сады будут работать в прежнем режиме. Разнообразные развлекательные мероприятия, спектакли в театрах, спортивные состязания пройдут в те даты, на которые запланированы.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подчеркнул, что «ситуация в области устойчивая и под контролем, и не сопряжена с изменением привычного ритма жизни», пишут «Владимирские новости».

Отмечается, что на территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской областей, которые также входят в ЦФО, введен средний уровень готовности.