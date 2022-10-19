Многодетные отцы с тремя или более детьми освобождаются от частичной мобилизации. Об этом в среду, 19 октября, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— На сегодняшний день отменены решения о призыве в отношении более 9500 отцов. Они отозваны из воинских частей и возвращены к семьям, — заявил он.

Володин подчеркнул, что этот вопрос уже обсудили с руководством Минобороны. В министерстве также заявили, что многодетные отцы должны быть освобождены от частичной мобилизации.

Спикер Госдумы отметил важность соблюдения директив Минобороны и Генштаба призывными комиссиями и напомнил, кому именно предоставляется отсрочка от мобилизации.

Контроль предоставления отсрочек со стороны депутатов Госдумы будет обеспечен, написал Володин в своем Telegram-канале.

Глава Минобороны Сергей Шойгу поручил Генштабу в оперативном порядке довести до призывных комиссий и военных комиссаров разъяснения по вопросам предоставления отсрочек в рамках частичной мобилизации.