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53 минуты назад

Володин: Многодетные отцы освобождены от частичной мобилизации

Вечерняя Москваиещё 11

Многодетные отцы с тремя или более детьми освобождаются от частичной мобилизации. Об этом в среду, 19 октября, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— На сегодняшний день отменены решения о призыве в отношении более 9500 отцов. Они отозваны из воинских частей и возвращены к семьям, — заявил он.

Володин подчеркнул, что этот вопрос уже обсудили с руководством Минобороны. В министерстве также заявили, что многодетные отцы должны быть освобождены от частичной мобилизации.

Спикер Госдумы отметил важность соблюдения директив Минобороны и Генштаба призывными комиссиями и напомнил, кому именно предоставляется отсрочка от мобилизации.

Контроль предоставления отсрочек со стороны депутатов Госдумы будет обеспечен, написал Володин в своем Telegram-канале.

Глава Минобороны Сергей Шойгу поручил Генштабу в оперативном порядке довести до призывных комиссий и военных комиссаров разъяснения по вопросам предоставления отсрочек в рамках частичной мобилизации.

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Недавно президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. «Вечерняя Москва» разобралась, каким категориям гражданам теперь предоставляется отсрочка от частичной мобилизации.

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