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20 минут назад

Стала известна судьба мариупольской "Азовстали"

Российская Газета

Через три года на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе должны появиться четыре новых крупных объекта: индустриальный парк, промышленный технопарк, экопарк и транспортно-логистический центр. Объем инвестиций оценивается в 53 миллиарда рублей. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в Корпорация развития Донбасса.

Стала известна судьба мариупольской "Азовстали"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ДНР делают ставку на развитие подобных парков. Как отмечают эксперты, такие готовые промышленные площадки помогают в реализации инвестпроектов, и в республике для них уже определены первые локации.

- Сейчас можно говорить о создании индустриального парка на территории мариупольского комбината "Азовсталь", также планируется сформировать такой парк в Донецке. Но это не значит, что на освобожденных территориях их не будет. У нас в планах - создание со временем подобных площадок в Краматорске и в других городах. То же самое касается и промышленных технопарков. Один из них тоже появится на "Азовстали". Там же будет действовать и экопарк. Шламовые и шлаковые отвалы комбината переработают, на площадке пройдет рекультивация и озеленение. Мы также планируем развивать экопарки в Донецке и в других городах, где потребуется переработка отходов и вовлечение их во вторичный оборот, - отмечает руководитель Корпорации развития Донбасса Андрей Шпиленко.

Уникальное расположение комбината "Азовсталь", граничащего с портом, позволяет также создать там транспортно-логистический центр, который свяжет весь технологический комплекс предприятия с портовой инфраструктурой.

Общество,Андрей Шпиленко,
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