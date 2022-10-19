Стала известна судьба мариупольской "Азовстали"

- Сейчас можно говорить о создании индустриального парка на территории мариупольского комбината "Азовсталь", также планируется сформировать такой парк в Донецке. Но это не значит, что на освобожденных территориях их не будет. У нас в планах - создание со временем подобных площадок в Краматорске и в других городах. То же самое касается и промышленных технопарков. Один из них тоже появится на "Азовстали". Там же будет действовать и экопарк. Шламовые и шлаковые отвалы комбината переработают, на площадке пройдет рекультивация и озеленение. Мы также планируем развивать экопарки в Донецке и в других городах, где потребуется переработка отходов и вовлечение их во вторичный оборот, - отмечает руководитель Корпорации развития Донбасса Андрей Шпиленко.