Симоньян сообщила о смерти Давида Кеосаяна

Режиссер, сценарист и продюсер Давид Кеосаян, старший брат Тиграна Кеосаяна, скончался на 62-м году жизни. Об этом рассказала в своем Telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Журналистка подчеркнула, что «не знала других настолько светлых, свободных, жизнелюбивых людей».
Она напомнила о том, что Давид нередко обращался к ней со словами «джана, нельзя узурпировать ветер!».
Напомним, что Давид Кеосаян закончил журфак МГУ, работал режиссером, продюсером и сценаристом. В 1980-е годы представлял в Индии «Совэкспортфильм».
После возвращения в Россию он возглавил агентство Gold Vision. Кроме того, Кеосаян был членом гильдии продюсеров РФ, а также членом академии «Ника».