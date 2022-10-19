Симоньян сообщила о смерти Давида Кеосаяна

Режиссер, сценарист и продюсер Давид Кеосаян, старший брат Тиграна Кеосаяна, скончался на 62-м году жизни. Об этом рассказала в своем Telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Фото: www.kino-teatr.ru www.kino-teatr.ru

Журналистка подчеркнула, что «не знала других настолько светлых, свободных, жизнелюбивых людей».

Она напомнила о том, что Давид нередко обращался к ней со словами «джана, нельзя узурпировать ветер!».

Напомним, что Давид Кеосаян закончил журфак МГУ, работал режиссером, продюсером и сценаристом. В 1980-е годы представлял в Индии «Совэкспортфильм».