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44 минуты назад

Симоньян сообщила о смерти Давида Кеосаяна

Илья Родин

Режиссер, сценарист и продюсер Давид Кеосаян, старший брат Тиграна Кеосаяна, скончался на 62-м году жизни. Об этом рассказала в своем Telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Симоньян сообщила о смерти Давида Кеосаяна
Фото: www.kino-teatr.ruwww.kino-teatr.ru

Журналистка подчеркнула, что «не знала других настолько светлых, свободных, жизнелюбивых людей».

Она напомнила о том, что Давид нередко обращался к ней со словами «джана, нельзя узурпировать ветер!».

Напомним, что Давид Кеосаян закончил журфак МГУ, работал режиссером, продюсером и сценаристом. В 1980-е годы представлял в Индии «Совэкспортфильм».

После возвращения в Россию он возглавил агентство Gold Vision. Кроме того, Кеосаян был членом гильдии продюсеров РФ, а также членом академии «Ника».

Общество,Давид Кеосаян,Маргарита Симоньян,Тигран Кеосаян,МГУ,
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