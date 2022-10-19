Названы главные причины «мерзлявости»

Анемия, нехватка витаминов, недостаток насыщенных жиров, а также проблемы в работе щитовидной железы, сахарный диабет, пониженное давление и заболевания сосудов являются частыми причинами «замерзания» в любую погоду, рассказал врач доказательной медицины Олег Абакумов «Вестям Подмосковья». Так, например, дефицит витаминов A и E, а также недостаток насыщенных жиров влияют на нормальную работу печени, отвечающей за нагрев крови.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Наши сосуды — это трубы и батареи для отопления, по ним движется теплая кровь. Когда холодно, сосуды сужаются, чтобы сохранять тепло. Когда жарко, расширяются, чтобы тепло отдавать. Но если вы мерзнете постоянно, то значит трубы сломались или что-то мешает им работать, — рассказал Абакумов.

Он отметил, что «мерзлявыми» могут быть даже полные люди, это связано с тем, что жир давит на сосуды и сужает их, при этом организм, также как и при анемии, начинает их расширять, «чтобы накормить органы и ткани задержанным кислородом». Также в числе причин замерзания врач назвал проблемы в работе щитовидной железы, сахарный диабет, низкое артериальное давление и проблемы с сосудами и капиллярами, которые не позволяют человеку согреться.