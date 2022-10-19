Глава МВД призвал сообщать о подозрительных гражданах

По словам Владимира Колокольцева, это поможет полиции обеспечить, в том числе, безопасность школ.
«Ну соседи видят, что человек ведёт себя неадекватно. Слышат порой какие-то там, извиняюсь за выражение, выстрелы где-то на пустыре. Обратите внимание, не проходите мимо, подойдите к правоохранителю, позвоните 112 и скажите: «Вот у меня сосед ведёт себя неадекватно». Ведь он не откуда-то взялся, не прилетел к нам из космоса», — отметил министр.
Кроме того, Колокольцев предложил разрешить передачу полиции данных о состоящих на психоневрологическом учёте. Такое решение поможет предупредить совершение преступлений, уточнил он.
«Проблема в том, что мы не знаем граждан, состоящих на учёте и которые вынашивают подобного рода злодеяния», — заявил министр и добавил, что вопрос предупреждения подобных преступлений «особенно актуален на фоне недавних событий в Ижевске».
26 сентября бывший ученик школы № 88 Артём Казанцев открыл огонь по детям и учителям, а затем покончил с собой. Погибли 17 человек, десятки были ранены.