Глава МВД призвал сообщать о подозрительных гражданах

«Ну соседи видят, что человек ведёт себя неадекватно. Слышат порой какие-то там, извиняюсь за выражение, выстрелы где-то на пустыре. Обратите внимание, не проходите мимо, подойдите к правоохранителю, позвоните 112 и скажите: «Вот у меня сосед ведёт себя неадекватно». Ведь он не откуда-то взялся, не прилетел к нам из космоса», — отметил министр.