Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин («Единая Россия») выступает за введение запрета на использование WhatsApp российскими госслужащими в служебных целях. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Считаю нужным ввести прямой запрет на использование WhatsApp в служебных целях российским государственным и муниципальным служащим», - написал он.

Депутат заявил, что не доверяет данной системе из-за связи руководства Meta (признана экстремистской и запрещена) с американскими силовиками.

Ранее Минпросвещения выступило с заявлением по поводу использования иностранных мессенджеров и сервисов в школах в рамках учебного процесса. Ведомство сочло необходимым ограничить доступ к ним.