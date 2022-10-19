Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин («Единая Россия») выступает за введение запрета на использование WhatsApp российскими госслужащими в служебных целях. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
«Считаю нужным ввести прямой запрет на использование WhatsApp в служебных целях российским государственным и муниципальным служащим», - написал он.
Депутат заявил, что не доверяет данной системе из-за связи руководства Meta (признана экстремистской и запрещена) с американскими силовиками.
Ранее Минпросвещения выступило с заявлением по поводу использования иностранных мессенджеров и сервисов в школах в рамках учебного процесса. Ведомство сочло необходимым ограничить доступ к ним.
Как сообщила газета «Коммерсант», Минпросвещения обратилось к регионам с соответствующим призывом. Некоторым из них было направлено письмо, в котором ведомство указало на необходимость «обеспечить апробацию» использования «VK Мессенджера» и учебной платформы «Сферум» (разработана совместным предприятием VK и «Ростелекома»).