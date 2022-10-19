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22 минуты назад

Скончался академик РАН Валерий Рубаков

Лера Букина

Источник РБК в Российской академии наук сообщил о кончине выдающегося российского физика-теоретика Валерия Рубакова.

Скончался академик РАН Валерий Рубаков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он умер на 68-м году жизни.

Позднее член-корреспондент РАН Ирина Арефьева подтвердила данные сведения. По ее словам, академик читал лекцию в Сарове, после чего ему стало плохо.

«У меня информация от коллег по его институту. К сожалению, это не ошибка. Его влияние и научное и организационное очень большое на всех нас», — заявила она.

Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН, журналист Борис Штерн сообщил, что Рубаков скончался сегодня ночью. Это случилось по пути в Нижний Новгород после лекции, на которой состояние академика резко ухудшилось.

С 1987 по 1994 год Рубаков был заместителем директора Института ядерных исследований РАН по научной работе. Позднее он занял пост главного научного сотрудника ИЯИ. Также Рубаков был заведующим кафедрой физики частиц и космологии физического факультета МГУ.

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