Названы востребованные направления отдыха в ноябрьские праздники

Наиболее востребованными направлениями для отдыха за рубежом в ноябрьские праздники стали ОАЭ, Турция и Египет, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян. Об этом сообщает News.ru.

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"Турция сохраняет большие дотационные потоки, и температура способствует отдыху, в ОАЭ полноценно начинается зимний сезон, обширная полетная программа из российских регионов. Остается в тренде люксовый сегмент на Мальдивы, на ноябрьские праздники это традиционное место отдыха с семьей и детьми", – рассказал Мурадян.

По его словам, за счет прямого авиасообщения поток российских туристов нарастила Шри-Ланка. Кроме того, Египет в зимний сезон всегда был популярен у граждан России в связи с доступностью и бюджетной составляющей.

Мурадян подчеркнул, что тем, кто только планирует отправиться на ноябрьские праздники в Абу-Даби или Дубай, нужно будет доплачивать за люксовое размещение, так как почти все номера на острове Саадият уже заняты.

Ранее в АТОР сообщили о единичных фактах бронирования туров в Крым на ноябрь и Новый год. Эксперты отмечают, что поводом для настороженности туристов стали сразу несколько факторов, в том числе объявление частичной мобилизации. В АТОР также указали на ситуацию со взрывом на Крымском мосту, из-за которого частично ограничено транспортное сообщение с регионом.