Россияне указали на место церкви в жизни общества

Социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели опрос среди россиян, чтобы узнать, какую роль в обществе, по их мнению, должна играть церковь.

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45% опрошенных считают, что церковь должна влиять на моральную духовную жизнь всего общества, но не вмешиваться в политику и государственные дела. 33% полагают, что деятельность церкви должна быть ограничен только проблемами веры и религии. 13% полагают, что она должна активно участвовать в обсуждении и решении проблем современного общества и государства.

31% участников опроса заявил, что сегодня православная церковь слишком активно участвует в жизни общества и делах государства. 30% считают существующее влияние церкви оптимальным. 12% хоти бы, чтобы РПЦ больше влияла на жизнь общества и государства.