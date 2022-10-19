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1 час назад

Россияне указали на место церкви в жизни общества

Свободная пресса

Социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели опрос среди россиян, чтобы узнать, какую роль в обществе, по их мнению, должна играть церковь.

Россияне указали на место церкви в жизни общества
Фото: РИА НовостиРИА Новости

45% опрошенных считают, что церковь должна влиять на моральную духовную жизнь всего общества, но не вмешиваться в политику и государственные дела. 33% полагают, что деятельность церкви должна быть ограничен только проблемами веры и религии. 13% полагают, что она должна активно участвовать в обсуждении и решении проблем современного общества и государства.

31% участников опроса заявил, что сегодня православная церковь слишком активно участвует в жизни общества и делах государства. 30% считают существующее влияние церкви оптимальным. 12% хоти бы, чтобы РПЦ больше влияла на жизнь общества и государства.

Ранее настоятель Храма Георгия Победоносца в подмосковном Нахабине Павел Островский заявил, что духовенство не должно вмешиваться в политику и обсуждать политические вопросы.

Общество,Павел Островский,РПЦ,ВЦИОМ,
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