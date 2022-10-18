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17 минут назад

Мединский назвал тварями преподавателей МГУ с либеральными взглядами

Говорит Москва

Ими, по словам помощника президента, «забит журфак».

Мединский назвал тварями либеральных преподавателей МГУ
Фото: ТАССТАСС

«Мы находимся в самом центре нашей любимой столицы, где процент молодёжи, плохо понимающей цели спецоперации, сильно выше среднего по стране. Через дорогу — журфак МГУ, где затравили парня за патриотические взгляды. Журфак МГУ забит этими тварями из числа либеральных преподавателей», — цитирует РИА Новости Владимира Мединского.

По его словам, «этим персонажам надо поставить мозги на место».

С таким заявлением бывший министр культуры выступил на презентации книги члена научного совета РВИО Владимира Кикнадзе «Сила V правде».

«Специальная военная операция предполагает специальное отношение к происходящим событиям», — подчеркнул Мединский.

Общество,Владимир Мединский,МГУ,Российское военно-историческое общество,
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