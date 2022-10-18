Мединский назвал тварями либеральных преподавателей МГУ

«Мы находимся в самом центре нашей любимой столицы, где процент молодёжи, плохо понимающей цели спецоперации, сильно выше среднего по стране. Через дорогу — журфак МГУ, где затравили парня за патриотические взгляды. Журфак МГУ забит этими тварями из числа либеральных преподавателей», — цитирует РИА Новости Владимира Мединского.