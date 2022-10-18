Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (более известный как Стрелков) вышел на связь. Об этом пишет журналист Максим Калашников в Telegram.

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По данным Калашникова, Стрелков участвует в специальной военной операции. Однако журналист не знает точного местонахождения политического деятеля, оказавшегося в зоне спецоперации.

«ИгорИгорь Стрелков на связь выходил. Живой и здоровый, хотя бои сильные идут и потери большие», — написал Калашников.

В Telegram-канале Стрелкова появился репост его слов.