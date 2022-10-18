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54 минуты назад

Экс-министр ДНР Стрелков оказался в зоне спецоперации

Lenta.ru

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (более известный как Стрелков) вышел на связь. Об этом пишет журналист Максим Калашников в Telegram.

Стрелков вышел на связь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным Калашникова, Стрелков участвует в специальной военной операции. Однако журналист не знает точного местонахождения политического деятеля, оказавшегося в зоне спецоперации.

«ИгорИгорь Стрелков на связь выходил. Живой и здоровый, хотя бои сильные идут и потери большие», — написал Калашников.

Жена экс-министра ДНР Стрелкова опубликовала его фото в военной форме

В Telegram-канале Стрелкова появился репост его слов.

14 октября стало известно, что публикации девяти российских военкоров и военкор-проектов проверят на наличие фейков и дискредитации Вооруженных сил России. В их числе оказался и Игорь Стрелков.

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