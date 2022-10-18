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5 часов назад

Хуснуллин: по Крымскому мосту смогут проезжать грузовые автомобили до 40 тонн

Газета.Ruиещё 9

Проезд грузовых машин весом до 40 тонн уже может осуществляться по Крымскому мосту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

Хуснуллин: по Крымскому мосту смогут проезжать автомобили до 40 тонн
Фото: Телеграм-канал «Марат Хуснуллин»Телеграм-канал «Марат Хуснуллин»

«Мы за пять суток укрепили левую автомобильную полосу, значит, запустили в двухполосном исполнении, уже не реверсивно, и сегодня могут грузовые машины до 40 тонн проезжать», - заявил Марат Хуснуллин.

Как отметил вице-премьер, сейчас при проезде легковых машин через Керченский пролив не наблюдается очереди.

Утром 8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о том, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Взрыв привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, обрушились два пролета автомобильной части моста, погибли, по предварительным данным, пять человек.

Ранее сообщалось, что компания «Нижнеангарсктрансстрой» выбрана единственным исполнителем работ по восстановлению Крымского моста.

Общество,Крымский мост ЧП,Марат Хуснуллин,НАК,
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