Хуснуллин: по Крымскому мосту смогут проезжать автомобили до 40 тонн

Проезд грузовых машин весом до 40 тонн уже может осуществляться по Крымскому мосту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.
«Мы за пять суток укрепили левую автомобильную полосу, значит, запустили в двухполосном исполнении, уже не реверсивно, и сегодня могут грузовые машины до 40 тонн проезжать», - заявил Марат Хуснуллин.
Как отметил вице-премьер, сейчас при проезде легковых машин через Керченский пролив не наблюдается очереди.
Утром 8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о том, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Взрыв привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, обрушились два пролета автомобильной части моста, погибли, по предварительным данным, пять человек.
Ранее сообщалось, что компания «Нижнеангарсктрансстрой» выбрана единственным исполнителем работ по восстановлению Крымского моста.