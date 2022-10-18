Хуснуллин: по Крымскому мосту смогут проезжать автомобили до 40 тонн

Проезд грузовых машин весом до 40 тонн уже может осуществляться по Крымскому мосту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

Фото: Телеграм-канал «Марат Хуснуллин» Телеграм-канал «Марат Хуснуллин»

«Мы за пять суток укрепили левую автомобильную полосу, значит, запустили в двухполосном исполнении, уже не реверсивно, и сегодня могут грузовые машины до 40 тонн проезжать», - заявил Марат Хуснуллин.

Как отметил вице-премьер, сейчас при проезде легковых машин через Керченский пролив не наблюдается очереди.

Утром 8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о том, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Взрыв привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, обрушились два пролета автомобильной части моста, погибли, по предварительным данным, пять человек.