Сергей Безруков поблагодарил Канаду за санкции

Российский актер Сергей Безруков поблагодарил Канаду за введение санкций в день его 49-летия. В своем Telegram-канале он пошутил, что Оттава первой поздравила его с днем рождения.
«Первой с Днем рождения меня поздравила Канада! Проснулся и прочитал их "сердечные пожелания". Спасибо, что не забыли и подготовились», — отметил актер.
Напомним, что 17 октября Канада расширила санкции против России. Оттава дополнила список 34 физлицами и одним юрлицом, которые, по мнению канадских властей, причастны к «распространению дезинформации».
Кроме Безрукова под ограничения попали помощник президента России Владимир Мединский, журналисты Михаил Леонтьев и Тина Канделаки, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, актеры Владимир Машков и Дмитрий Певцов, а также телеканал «Звезда».