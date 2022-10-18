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1 час назад

Сергей Безруков поблагодарил Канаду за санкции

Никита Бородкин

Российский актер Сергей Безруков поблагодарил Канаду за введение санкций в день его 49-летия. В своем Telegram-канале он пошутил, что Оттава первой поздравила его с днем рождения.

Сергей Безруков поблагодарил Канаду за санкции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Первой с Днем рождения меня поздравила Канада! Проснулся и прочитал их "сердечные пожелания". Спасибо, что не забыли и подготовились», — отметил актер.

Напомним, что 17 октября Канада расширила санкции против России. Оттава дополнила список 34 физлицами и одним юрлицом, которые, по мнению канадских властей, причастны к «распространению дезинформации».

Власти Канады наложили санкции на Тину Канделаки и Сергея Безрукова

Кроме Безрукова под ограничения попали помощник президента России Владимир Мединский, журналисты Михаил Леонтьев и Тина Канделаки, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, актеры Владимир Машков и Дмитрий Певцов, а также телеканал «Звезда».

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