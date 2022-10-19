Суд отказал сыну Доренко в правах на могилу отца

Суд отказал сыну телеведущего Сергея Доренко в праве делать захоронения на могиле отца. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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23-летний сын Доренко от первого брака Прохор требовал передать ему права на ответственное хранение могилы. Суд не удовлетворил иск, и право на землю останется в руках у вдовы журналиста Юлии Доренко.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва», ведущий утреннего шоу «Подъем» журналист Сергей Доренко скончался после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет 9 мая 2019 года. По данным вскрытия, причиной смерти журналиста стал разрыв аорты, а не травмы в результате ДТП. Журналист не дожил нескольких месяцев до своего 60-летия.