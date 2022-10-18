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23 минуты назад

Минтруд не ожидает существенного роста безработицы в 2023 году

ТАССиещё 1

Минтруд России не прогнозирует на 2023 год существенный рост уровня безработицы, сообщил во вторник глава министерства Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Минтруд прокомментировало безработицу в следующем году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У нас на сегодняшний день показатель регистрируемой безработицы находится на отметке 0,8. Мы четко видим, что у нас сейчас уже количество зарегистрированных безработных в центрах занятости варьируется порядка 600 тыс. за последние три-четыре месяца. Существенного роста на 2023 год мы не ожидаем. Но при этом понимаем, что теми активными мероприятиями поддержки занятости населения, которые есть, мы все-таки должны наши программы продвигать, должны охватывать все большее количество населения, в том числе тех, кто стоит на учете в центрах занятости", - сказал он.

Общество,Антон Котяков,Минтруд России,Госдума,
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