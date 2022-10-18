Минтруд прокомментировало безработицу в следующем году

"У нас на сегодняшний день показатель регистрируемой безработицы находится на отметке 0,8. Мы четко видим, что у нас сейчас уже количество зарегистрированных безработных в центрах занятости варьируется порядка 600 тыс. за последние три-четыре месяца. Существенного роста на 2023 год мы не ожидаем. Но при этом понимаем, что теми активными мероприятиями поддержки занятости населения, которые есть, мы все-таки должны наши программы продвигать, должны охватывать все большее количество населения, в том числе тех, кто стоит на учете в центрах занятости", - сказал он.