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1 час назад

Шендерович позлорадствовал по поводу жертв авиакатастрофы в Ейске

Деловая газета "Взгляд"

Журналист Виктор Шендерович (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) заявил, что погибшие при крушении военного самолета Су-34 во дворе многоэтажного дома в Ейске якобы «заслужили» произошедшее с ними и «расплата только начинается».

Шендерович о трагедии в Ейске: «Расплата только начинается»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Комментируя крушении военного самолета Су-34 во дворе многоэтажного дома в Ейске, Шендерович высказал мнение, что историю не интересует «маленькая человеческая справедливость», но она всегда справедлива в масштабах империй и наций.

«Каждого по отдельности жалко, а всех вместе – нет! Вот уж заслужили. Расплата только начинается…», – написал Шендерович на своей странице в соцсети Facebook (является продуктом компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Напомним, в результате крушения военного самолета Су-34 во дворе многоэтажного дома в Ейске погибли четыре человека, еще 25 пострадали, еще шесть человек не вышли на связь, не менее 17 квартир получили повреждения. Причиной падения самолета стало возгорание двигателя.

Общество,ЧП,Виктор Шендерович,
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