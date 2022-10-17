Шендерович о трагедии в Ейске: «Расплата только начинается»

Журналист Виктор Шендерович (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) заявил, что погибшие при крушении военного самолета Су-34 во дворе многоэтажного дома в Ейске якобы «заслужили» произошедшее с ними и «расплата только начинается».
Комментируя крушении военного самолета Су-34 во дворе многоэтажного дома в Ейске, Шендерович высказал мнение, что историю не интересует «маленькая человеческая справедливость», но она всегда справедлива в масштабах империй и наций.
«Каждого по отдельности жалко, а всех вместе – нет! Вот уж заслужили. Расплата только начинается…», – написал Шендерович на своей странице в соцсети Facebook (является продуктом компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
Напомним, в результате крушения военного самолета Су-34 во дворе многоэтажного дома в Ейске погибли четыре человека, еще 25 пострадали, еще шесть человек не вышли на связь, не менее 17 квартир получили повреждения. Причиной падения самолета стало возгорание двигателя.