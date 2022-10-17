Шендерович о трагедии в Ейске: «Расплата только начинается»

Журналист Виктор Шендерович (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) заявил, что погибшие при крушении военного самолета Су-34 во дворе многоэтажного дома в Ейске якобы «заслужили» произошедшее с ними и «расплата только начинается».

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Комментируя крушении военного самолета Су-34 во дворе многоэтажного дома в Ейске, Шендерович высказал мнение, что историю не интересует «маленькая человеческая справедливость», но она всегда справедлива в масштабах империй и наций.

«Каждого по отдельности жалко, а всех вместе – нет! Вот уж заслужили. Расплата только начинается…», – написал Шендерович на своей странице в соцсети Facebook (является продуктом компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).