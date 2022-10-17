Турпоток по РФ вырос почти на 9 процентов

— С января по сентябрь включительно в стране отдохнуло почти 47 миллионов человек, это почти на девять процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, плюс четыре миллиона человек к прошлому году рост составил. <...> По итогам года ожидаем рост где-то на пять процентов по отношению к итоговому показателю прошлого года, — сказала Догузова в рамках форума регионов РФ «Развитие туристской инфраструктуры».