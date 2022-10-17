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1 час назад

Турпоток по РФ вырос почти на 9 процентов с начала года 2022 года

Вечерняя Москваиещё 1

Туристический поток по России с января по сентябрь 2022 года вырос почти на девять процентов (до 47 миллионов человек) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост турпотока по итогам года может составить около пяти процентов. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в понедельник, 17 октября.

Турпоток по РФ вырос почти на 9 процентов
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— С января по сентябрь включительно в стране отдохнуло почти 47 миллионов человек, это почти на девять процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, плюс четыре миллиона человек к прошлому году рост составил. <...> По итогам года ожидаем рост где-то на пять процентов по отношению к итоговому показателю прошлого года, — сказала Догузова в рамках форума регионов РФ «Развитие туристской инфраструктуры».

Она также отметила, что с мая по сентябрь в стране отдохнули 31 миллион человек. Это примерно на 5,5 процента больше, чем по итогам прошлого лета, передает ТАСС.

Совсем скоро россиян ждут длинные ноябрьские выходные. Несмотря на возможные ковидные ограничения и нестабильную внешнеполитическую обстановку, многие люди планируют отправиться на отдых. «Вечерняя Москва» решила узнать у специалиста, какие направления доступны для отдыха в ноябре и во сколько они обойдутся.

Общество,Зарина Догузова,Ростуризм,
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