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37 минут назад

Синоптик сообщил об угрозе наводнения в Петербурге

Ирина Лебедева

В понедельник, 17 октября, в Санкт-Петербурге ожидается подъем воды до уровня, близкий к критичному. Об этом в своем Телеграм-канале написал главный синоптик города Александр Колесов.

По его словам, с прохождением холодного атмосферного фронта в начале дня, ожидается усиление ветра.

«Ветер уже сейчас усиливается на акватории Финского залива, а в ближайшее время ждем порывы до 18-23 м/с. В связи с усилением ветра будет наблюдаться подъем уровня воды в р. Неве, максимальный уровень у Горного института в районе обеда до 120-140 см», - написал он.

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Колесов также уточнил, что после прохождения холодного атмосферного фронта в городе похолодает и дневной температуры выше плюс 8 – плюс 10 градусов уже не будет.

Из-за возможного наводнения в городе частично закрыта дамба, движение судов по кронштадтскому фарватеру остановлено.

Общество,Видео,Александр Колесов,
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