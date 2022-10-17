В понедельник, 17 октября, в Санкт-Петербурге ожидается подъем воды до уровня, близкий к критичному. Об этом в своем Телеграм-канале написал главный синоптик города Александр Колесов.
По его словам, с прохождением холодного атмосферного фронта в начале дня, ожидается усиление ветра.
«Ветер уже сейчас усиливается на акватории Финского залива, а в ближайшее время ждем порывы до 18-23 м/с. В связи с усилением ветра будет наблюдаться подъем уровня воды в р. Неве, максимальный уровень у Горного института в районе обеда до 120-140 см», - написал он.
Колесов также уточнил, что после прохождения холодного атмосферного фронта в городе похолодает и дневной температуры выше плюс 8 – плюс 10 градусов уже не будет.
Из-за возможного наводнения в городе частично закрыта дамба, движение судов по кронштадтскому фарватеру остановлено.