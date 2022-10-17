«Ветер уже сейчас усиливается на акватории Финского залива, а в ближайшее время ждем порывы до 18-23 м/с. В связи с усилением ветра будет наблюдаться подъем уровня воды в р. Неве, максимальный уровень у Горного института в районе обеда до 120-140 см», - написал он.