Минтруд заявил о нехватке кадров в России

«Несмотря на то, что показатель у нас по безработице на исторически низких минимумах, но мы все прекрасно с вами понимаем, что работодатели у нас сейчас испытывают значительнейший дефицит в кадрах», — рассказала она. Мухтиярова добавила, что сейчас в стране происходят «глобальные» изменения на рынке труда.