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7 минут назад

Жители Томской области увидели в небе светящийся болид

Никита Бородкин

Жители нескольких районов Томской области наблюдали полет неизвестного объекта в ночь на понедельник, 17 октября. Как пишет газета «Взгляд», эксперты определили его как болид.

Жители Томской области увидели в небе светящийся болид
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Полет и падение небесного тела можно было увидеть в Томске, Северске, а также Асиновском и Тегульдетском районах. Местные жители публиковали в соцсетях видео пролета огненного шара, который длился около восьми секунд. Как отметили члены группы наблюдательной астрономии AstroAlert, скорость его движения превышала 30 километров в секунду.

Специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин заявил, что на опубликованных видео, скорее всего, запечатлен болид — яркое метеорное событие, которое способно оставить тень даже в дневное дело. Небесное тело разрушилось в атмосфере, но не исключено, его отдельные фрагменты могли достигнуть Земли.

Общество,Олег Кашин,
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