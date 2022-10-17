Жители Томской области увидели в небе светящийся болид

Жители нескольких районов Томской области наблюдали полет неизвестного объекта в ночь на понедельник, 17 октября. Как пишет газета «Взгляд», эксперты определили его как болид.

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Полет и падение небесного тела можно было увидеть в Томске, Северске, а также Асиновском и Тегульдетском районах. Местные жители публиковали в соцсетях видео пролета огненного шара, который длился около восьми секунд. Как отметили члены группы наблюдательной астрономии AstroAlert, скорость его движения превышала 30 километров в секунду.