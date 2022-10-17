Возможно ли списание долгов по кредитам для мобилизованных

Как и до, так и после введения кредитных каникул для мобилизованных граждан в российском информационном поле нередко появляются идеи пойти дальше и, например, полностью списать им любые банковские долги. Но очевидно, что по крайней мере пока банки на это добровольно (да и под нажимом тоже) пойти не способны. Вероятно, не потянет такую компенсацию и государство. Тем временем, вполне возможно, способна обостриться еще одна долговая проблема: риск того, что заметно вырастет доля отказов в выдаче кредита вообще для большинства российских мужчин.

На данном этапе ключевые долговые послабления для мобилизованных выглядят так. Мобилизованные заемщики (но что важно, еще и контрактники, добровольцы и пограничники, участвующие в специальной военной операции) получили право на кредитные каникулы.

В соответствии с законом о кредитных каникулах, военнослужащему-заемщику предоставляется право обратиться к кредитору с требованием об изменении условий договора, предусматривающим приостановление исполнения обязательств на срок, не превышающий срока военной службы, или об уменьшении размера платежей в течение льготного периода. Это можно будет сделать в любой момент в течение действия договора, но не позднее 31 декабря 2023 года и только в случае, если по этому кредиту отсрочка ранее не предоставлялась.

Кредитные каникулы смогут оформить граждане, заключившие контракт не только с минобороны, но также с Росгвардией, МЧС, ФСБ и рядом других служб. Закон распространяется в том числе и на пограничников, которые находятся на территории России, но при этом задействованы в специальной военной операции. Воспользоваться отсрочкой по кредиту также смогут еще и индивидуальные предприниматели.

Кредитные каникулы могут быть установлены не ранее 21 сентября 2022 года (это день начала частичной мобилизации). Ограничение "одни каникулы на один кредит" на мобилизованных граждан не распространится. За кредитными каникулами смогут обратиться члены семей мобилизованных, включая супругов, а также лица, находящиеся у них на иждивении.

Если у заемщика перед мобилизацией уже была просрочка по кредиту или займу и ему начислили неустойку (штрафы или пени), на время кредитных каникул их заморозят - расти она не будет. Но после окончания каникул ее нужно будет заплатить, говорится в пояснениях Банка России. Это же касается членов семьи мобилизованного, если они оформили кредитные каникулы по своим кредитам и займам. Неустойка (штраф или пени), начисленная с 24 февраля (день начала специальной военной операции) по 7 октября 2022 года (день вступления в силу закона о кредитных каникулах) по кредитам и займам участников СВО, не подлежит уплате.

Условия полного списания долга в законе о кредитных каникулах для мобилизованных также указаны. Он списывается целиком в двух случаях: гибели (то есть долги не перейдут членам семьи) или получения инвалидности первой группы.

В том числе и из Госдумы звучат различные предложения по развитию этого механизма. Были инициативы и полного списания долгов, и предложения того, чтобы банки из своих средств погашали кредит должника, пока он участвует в СВО. Банки и аналитики относятся к таким инициативам предельно настороженно.

"С точки зрения кредитора, списание долгов без контрмер поддержки приведет к увеличению стоимости риска для новых клиентов и повысит уязвимость банковского сектора в непростых экономических условиях", - говорит директор департамента розничных рисков банка "Зенит" Александр Шорников.

В стандартном сценарии работы с долгом, кредит списывается организацией только при невозможности взыскания - отсутствии залогового имущества и иных источников погашения долга у должника или наследников, указывает он. По оценке представителя банка, "адресные выплаты на цели погашения ипотеки или иных кредитных обязательств - более эффективный инструмент финансовой поддержки, который позволит сохранить устойчивость банковского сектора".

Банки могут массово пересмотреть свое отношение к заемщикам-мужчинам, особенно молодым. Это чревато в том числе и ростом ставок для всех.

Кроме того, очевиден и еще один риск для банков.

"В случае обещаний о полном списании долгов заемщиков возможны случаи мошенничества, когда граждане будут намеренно увеличивать свою задолженность в ожидании покрытия долгов государством", - говорит директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Ксения Якушкина.

Кроме того, потенциальные списания не смогли бы пройти бесследно: в случае, если государство возьмет на себя расходы по покрытию долгов, то это потребовало бы отвлечения значительных средств из бюджета, ведь речь гипотетически может идти о сотнях тысяч ссуд, добавляет аналитик. Кстати, по крайней мере на текущий момент подобные компенсации никак не предусмотрены проектом федерального бюджета на 2023-2025 годы, находящимся на рассмотрении Госдумы.

"Если же банки будут вынуждены списывать кредиты за свой счет, то даже при установлении послаблений по резервам, которые могут растянуть негативный эффект на капитал во времени, ситуация с финансовым результатом у банков значительно бы ухудшилась", - соглашается Якушкина.

В общем, и механизм кредитных каникул для мобилизованных предусматривает, что списание долга погибшим или получившим первую группу инвалидности будет происходить за счет собственных средств банков, компенсации из бюджета для кредитных организаций не последует. По крайней мере, так заявляли в минфине (да и в финансово-экономическом обосновании на стадии законопроекта о кредитных каникулах говорилось, что его исполнение не потребует дополнительных средств из федерального бюджета). При этом, как ранее отмечал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, окончательное решение о способе компенсации потерь еще не принято. Со ссылкой на подсчеты минфина он оценивал потенциальные потери от списания кредитов в рамках закона о кредитных каникулах погибшим в ходе СВО примерно в 1-2% от прибыли банков.