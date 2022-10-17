По Крымскому мосту разрешили движение автобусов в обоих направлениях. Как сообщает ТАСС, об этом рассказали в Минтрансе РФ.

Отмечается, что ранее по мосту был разрешен проезд только легковых автомобилей — автобусы направляли через паромную переправу.

«Теперь для пассажирских перевозок по Крымскому мосту помимо проезда на легковом транспорте, на пригородных поездах и поездах дальнего следования, стали доступны поездки на автобусах», — отметили в ведомстве.

Напомним, что рано утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате происшествия обрушились два автомобильных пролета моста, а на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. Жертвами теракта стали четыре человека.