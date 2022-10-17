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52 минуты назад

По Крымскому мосту разрешили движение автобусов

Никита Бородкин

По Крымскому мосту разрешили движение автобусов в обоих направлениях. Как сообщает ТАСС, об этом рассказали в Минтрансе РФ.

По Крымскому мосту разрешили движение автобусов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что ранее по мосту был разрешен проезд только легковых автомобилей — автобусы направляли через паромную переправу.

«Теперь для пассажирских перевозок по Крымскому мосту помимо проезда на легковом транспорте, на пригородных поездах и поездах дальнего следования, стали доступны поездки на автобусах», — отметили в ведомстве.

Напомним, что рано утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате происшествия обрушились два автомобильных пролета моста, а на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. Жертвами теракта стали четыре человека.

14 октября вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что основные работы по восстановлению Крымского моста должны завершить до конца 2022 года. По его словам, первые опоры для ремонта поврежденных пролетов уже изготовлены и отправлены на место.

Общество,Крымский мост ЧП,Марат Хуснуллин,Минтранс РФ,
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