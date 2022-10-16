В Петербурге объявили "оранжевый" уровень опасности из-за ветра

В пресс-службе администрации Санкт-Петербурга заявили, что в городе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за ожидаемого сильного ветра. Об этом сообщает ТАСС.

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В публикации отмечается, что «оранжевый» уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий. В администрации Санкт-Петербурга попросили водителей проявлять особую осторожность, по возможности, воздержаться от использования транспортных средств.

Объявленный уровень опасности будет действовать сутки, с 00:00 17 октября по 00:00 18 октября.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 17 октября в Санкт-Петербурге ожидается усиление ветра до 18 м/с, в прибрежных районах до 23 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни сильный ветер прогнозируется в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Забайкальском крае и Амурской области.

По его словам, в Москве на выходных, 15 и 16 октября, может ухудшиться качество воздуха.