Умерла звезда «Цыганского барона»

В четверг, 13 октября, ушла из жизни советская и российская актриса театра и кино Кира Владимировна Данилова, исполнявшая роль Саффи в фильме «Цыганский барон» 1988 года. Артистке было 53 года.
Причины и детали смерти российской актрисы не озвучивались. Дата и место прощания будут озвучены позже.
«Цыганский барон», роль в котором стала для Даниловой прорывной, является адаптацией оперетты Штрауса в постановке Виктора Окунцова. Помимо этого, киноактриса запомнилась зрителям по ролям в лентах «Исключение из правил», «Хмель» и «Короли и волшебники».