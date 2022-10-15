В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
9 минут назад

Звезда «Цыганского барона» Кира Данилова умерла в 53 года

Слово и Дело

В четверг, 13 октября, ушла из жизни советская и российская актриса театра и кино Кира Владимировна Данилова, исполнявшая роль Саффи в фильме «Цыганский барон» 1988 года. Артистке было 53 года.

Умерла звезда «Цыганского барона»
Фото: Кадр из фильма "Цыганский барон"Кадр из фильма "Цыганский барон"

Причины и детали смерти российской актрисы не озвучивались. Дата и место прощания будут озвучены позже.

«Цыганский барон», роль в котором стала для Даниловой прорывной, является адаптацией оперетты Штрауса в постановке Виктора Окунцова. Помимо этого, киноактриса запомнилась зрителям по ролям в лентах «Исключение из правил», «Хмель» и «Короли и волшебники».

Общество,Кира Данилова,Виктор Окунцов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители