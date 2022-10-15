Умерла звезда «Цыганского барона»

В четверг, 13 октября, ушла из жизни советская и российская актриса театра и кино Кира Владимировна Данилова, исполнявшая роль Саффи в фильме «Цыганский барон» 1988 года. Артистке было 53 года.

Фото: Кадр из фильма "Цыганский барон" Кадр из фильма "Цыганский барон"

Причины и детали смерти российской актрисы не озвучивались. Дата и место прощания будут озвучены позже.