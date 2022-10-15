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27 минут назад

В Керчи приостановили работу паромной переправы

Илья Родин

Сильный ветер в районе Керченского пролива стал причиной приостановки работы паромной переправы, рассказал директор торгового порта Керчи Юрий Черненко. Об этом пишет ТАСС.

В Керчи приостановили работу паромной переправы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Черненко пояснил, что «ветер дует очень сильный, паромы не ходят».

Он добавил, что завтра, 16 октября, ожидается штормовой ветер. Соответственно, паромы пойдут только в том случае, если ветер стихнет на некоторое время.

Напомним, что возобновление работы паромной переправы связано с взрывом на Крымском мосту, во время которого было повреждено автомобильное полотно. В настоящее время идет активный ремонт объекта.

Отмечается, что паромы будут действовать и после окончания ремонта в качестве запасного варианта на случай каких-либо проблем на основных маршрутах.

Общество,Крымский мост ЧП,Юрий Черненко,
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