В Керчи приостановили работу паромной переправы

Сильный ветер в районе Керченского пролива стал причиной приостановки работы паромной переправы, рассказал директор торгового порта Керчи Юрий Черненко. Об этом пишет ТАСС.
Черненко пояснил, что «ветер дует очень сильный, паромы не ходят».
Он добавил, что завтра, 16 октября, ожидается штормовой ветер. Соответственно, паромы пойдут только в том случае, если ветер стихнет на некоторое время.
Напомним, что возобновление работы паромной переправы связано с взрывом на Крымском мосту, во время которого было повреждено автомобильное полотно. В настоящее время идет активный ремонт объекта.
Отмечается, что паромы будут действовать и после окончания ремонта в качестве запасного варианта на случай каких-либо проблем на основных маршрутах.