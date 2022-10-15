Российские власти заявили о завершении работ на левой части Крымского моста

Спустя неделю после ЧП закончились работы на левой части Крымского моста, написал российский вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

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«Строители выполнили работы по усилению пролетных строений этой полосы, после чего провели испытания и получили заключение экспертизы», — рассказал он.

Основные работы на Крымском мосту будут закончены до конца 2022 года, заявлял ранее Хуснуллин. Кроме того, вице-премьер заверил, что фуры не будут пропускать на мост без досмотра.

Власти поручили завершить восстановление Крымского моста к 1 июля 2023 года. Исполнителем назначена компания «Нижнеангарсктрансстрой».