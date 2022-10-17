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27 минут назад

Названа самая красивая женщина в мире

Вечерняя Москваиещё 1

Британская актриса Джоди Комер стала самой красивой женщиной в мире. Об этом заявил руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне, доктор Джулиан Де Сильва.

Названа самая красивая женщина в мире
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Каждый год он составляет подобный рейтинг с помощью правила золотого сечения. Таким образом, лицо Комер идеально на 94,52 процента.

— У нее самые близкие к идеальным показатели по расположению носа и губ. Также у нее подбородок и губы красивой формы. Единственная черта лица, за которую общий балл снижен, — это брови, они соответствуют идеальным на 88 процентов, — пояснил Сильва.

Вторую строчку рейтинга заняла американская актриса Зендая, а третью — американская супермодель Белла Хадид. На четвертом месте расположилась певица Бейонсе, после нее следует Ариана Гранде, передает Yahoo Life.

До этого звезда китайских дорам Сяо Чжань, согласно исследованию журнала Nubia Magazin, был официально признан самым красивым мужчиной на земле. В опросе журнала участвовали жители 141 страны мира, голосование завершилось 1 июля. За китайского актера проголосовало 2,2 миллиона человек, обеспечив ему победу.

Общество,Джоди Комер,Белла Хадид,Yahoo,
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