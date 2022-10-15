Найк Борзов: «Россияне думают только о выживании»

Россияне думают только о выживании, заявил в интервью порталу «Мослента» рок-музыкант Найк Борзов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что Борзов является основателем и лидером панк-группы «Инфекция», блогером, актером, поэтом. В 2022 году выпустил альбом «Потерянный среди звезд. Акт II».

Борзов подчеркнул, что жители России, и он в том числе, «думают только о выживании». Он пояснил, что исключения есть. К примеру, никакие глобальные проблемы не тревожат идиотов.