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13 минут назад

Найк Борзов: «Россияне думают только о выживании»

Илья Родин

Россияне думают только о выживании, заявил в интервью порталу «Мослента» рок-музыкант Найк Борзов.

Найк Борзов: «Россияне думают только о выживании»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Борзов является основателем и лидером панк-группы «Инфекция», блогером, актером, поэтом. В 2022 году выпустил альбом «Потерянный среди звезд. Акт II».

Борзов подчеркнул, что жители России, и он в том числе, «думают только о выживании». Он пояснил, что исключения есть. К примеру, никакие глобальные проблемы не тревожат идиотов.

Вместе с тем, музыкант не считает всех россиян дураками. При том, что таковых много, но способных, интересных людей также достаточно, полагает певец.

Общество,Найк Борзов,
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