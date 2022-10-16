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52 минуты назад

В России за сутки выявили 12 354 случая заражения коронавирусом

Газета.Ruиещё 8

В России за прошедшие сутки выявлено 12 354 случая заражения коронавирусом. Об этом заявил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В России за сутки выявили 12 354 случая заражения коронавирусом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Госпитализировано 744 человека, на 55,1% меньше по сравнению с 15 октября [1 657]. Выписан в связи с выздоровлением 18 441 человек, на 29,4% меньше по сравнению с 15 октября [26 130]», — уточнили в оперштабе.

По данным ведомства, за сутки в РФ подтверждено 94 летальных исхода в результате осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией.

Днем ранее в стране зафиксировали 13 384 случая заражения коронавирусом.

Также врачи выяснили, что заражение коронавирусом повышает риск миокардита в 15 раз даже у молодых.

Кроме того, гинеколог Анастасия Жданова рассказала, к каким проблемам с репродуктивными органами приводит COVID-19.

Общество,Анастасия Жданова,
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