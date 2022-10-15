В России выявили завезенный из Египта вирус H3N2

В России выявили первый в этом эпидсезоне вирус гриппа H3N2.Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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По ее словам, первый вирус был выделен на прошлой неделе. Известно, что его завезли из Египта. Других вирусов гриппа на территории России пока нет.

«У нас есть время, чтобы тщательно проработать план действий», - заявила Попова.

Глава ведомства добавила, что в преддверии «нового этапа эпидподъема» ситуация по сумме всех инфекций остается «достаточно стабильной».

В Роспотребнадзоре пришли к выводу, что активность гриппа в мире с октября 2021 года по май 2022 года была значительно выше, чем в предшествующий сезон, но ниже показателей допандемического периода.

COVID-19 вошел в циркуляцию группы респираторных инфекций, нарушив сезонность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ.