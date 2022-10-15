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47 минут назад

Попова: в РФ выявили завезенный из Египта вирус H3N2

Майк Габриелян

В России выявили первый в этом эпидсезоне вирус гриппа H3N2.Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В России выявили завезенный из Египта вирус H3N2
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, первый вирус был выделен на прошлой неделе. Известно, что его завезли из Египта. Других вирусов гриппа на территории России пока нет.

«У нас есть время, чтобы тщательно проработать план действий», - заявила Попова.

Глава ведомства добавила, что в преддверии «нового этапа эпидподъема» ситуация по сумме всех инфекций остается «достаточно стабильной».

В Роспотребнадзоре пришли к выводу, что активность гриппа в мире с октября 2021 года по май 2022 года была значительно выше, чем в предшествующий сезон, но ниже показателей допандемического периода.

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COVID-19 вошел в циркуляцию группы респираторных инфекций, нарушив сезонность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ.

Ранее эксперты «Свободной прессы» заявили, что публикации многих СМИ «усиливали тревожные настроения среди населения». Иногда происходило «огромное завышение летальности коронавируса».

Общество,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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