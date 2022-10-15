Россиян предупредили о наступлении холодного предзимья

Новый синоптический сезон предзимье начнется в центре европейской части России в середине следующей недели. Ожидается похолодание до 5 градусов тепла днем, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"С середины следующей недели, числа с 19, начнется уверенное и заметное понижение температуры - и ночи, и дни будут вполне прохладными. В этом году предзимье придет как по расписанию. Этот сезон начинается в четвертой пятидневке октября. Температура днем будет около 5 градусов тепла в Московском регионе. Такое похолодание затронет весь центр европейской части России", - рассказал он.
Для метеорологов существует шесть, а не четыре сезона года - первая и вторая части лета, а также существует предзимье.
Главными факторами такого деления по сезонам являются разница температуры между экватором и полюсом, а также различие температуры между океанами и континентами.