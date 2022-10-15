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19 минут назад

Прогноз погоды: Вильфанд рассказал о наступлении холодного предзимья в центре европейской части РФ

ТАССиещё 4

Новый синоптический сезон предзимье начнется в центре европейской части России в середине следующей недели. Ожидается похолодание до 5 градусов тепла днем, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Россиян предупредили о наступлении холодного предзимья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С середины следующей недели, числа с 19, начнется уверенное и заметное понижение температуры - и ночи, и дни будут вполне прохладными. В этом году предзимье придет как по расписанию. Этот сезон начинается в четвертой пятидневке октября. Температура днем будет около 5 градусов тепла в Московском регионе. Такое похолодание затронет весь центр европейской части России", - рассказал он.

Для метеорологов существует шесть, а не четыре сезона года - первая и вторая части лета, а также существует предзимье.

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Главными факторами такого деления по сезонам являются разница температуры между экватором и полюсом, а также различие температуры между океанами и континентами.

Общество,Погода,Роман Вильфанд,
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