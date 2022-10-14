Антон Долин и Тихон Дзядко пополнили список иноагентов

Министерство юстиции расширило список физлиц-иноагентов, добавив в него трех человек. Соответствующие графы появились в реестре на сайте ведомства.

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В списке оказались пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, журналист Дмитрий Низовцев и главный редактор «Дождя» (признан СМИ-иноагентом) Тихон Дзядко. В качестве даты внесения их в реестр стоит 14 октября, а в графе о причине внесения в перечень значится «осуществление политической деятельности». Там также указывается, что их финансирует Украина и США.

Кроме того, Минюст расширил список СМИ-иноагентов. В него попали кинокритик Антон Долин, бывший заместитель главного редактора и экс-журналист «Ведомостей» Кирилл Харатьян и Владимир Рувинский, бывший главред и экс-редактор отдела информации «МБХ Медиа» (сайт заблокирован в РФ) Вероника Куцылло и Иван Жадаев, бывший специальный корреспондент телеканала «Дождь» Наталия Телегина.