Главреда "Дождя" внесли в реестр иноагентов

Минюст РФ объявил о пополнении реестра физических лиц – иноагентов. В перечень вошли главный редактор телеканала "Дождь" (СМИ, выполняющее функции иноагента) Тихон Дзядко и общественный деятель Кира Ярмыш.

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Кроме того, расширен реестр СМИ-иноагентов. В него вошли кинокритик Антон Долин, а также журналисты Иван Жадаев, Кирилл Харатьян, Владимир Рувинский, Вероника Куцылло, Наталия Телегина.

Также российский Минюст внес движение "Весна" в реестр незарегистрированных общественных объединений.