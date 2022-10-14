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20 минут назад

Минюст внес Тихона Дзядко и Киру Ярмыш в реестр физлиц-иноагентов

Москва24

Минюст РФ объявил о пополнении реестра физических лиц – иноагентов. В перечень вошли главный редактор телеканала "Дождь" (СМИ, выполняющее функции иноагента) Тихон Дзядко и общественный деятель Кира Ярмыш.

Главреда "Дождя" внесли в реестр иноагентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, расширен реестр СМИ-иноагентов. В него вошли кинокритик Антон Долин, а также журналисты Иван Жадаев, Кирилл Харатьян, Владимир Рувинский, Вероника Куцылло, Наталия Телегина.

Также российский Минюст внес движение "Весна" в реестр незарегистрированных общественных объединений.

Ранее в пятницу, 14 октября, министерство юстиции РФ внесло общество с ограниченной ответственностью "Вольные люди" в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

Общество,Тихон Дзядко,Вероника Куцылло,Кира Ярмыш,Кирилл Харатьян,Антон Долин,Минюст России,
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