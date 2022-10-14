Татьяне Лазаревой* отказали в снятии статуса иноагента

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск телеведущей Татьяны Лазаревой (признана иноагентом в РФ) о снятии статуса иноагента, пишет РИА «Новости».
«Суд отклонил административный иск Татьяны Лазаревой к министерству юстиции РФ об оспаривании решения о включении ее в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента», — рассказали в пресс-службе суда.
В июле стало известно, что Министерство юстиции Российской Федерации включило Татьяну Лазареву в список лиц, выполняющих функции иностранного агента. Отмечалось, что источником финансирования для «осуществления политической деятельности» актрисы стала Украина.