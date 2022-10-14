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5 минут назад

Названа дата завершения работ по восстановлению Крымского моста

Никита Бородкин

Правительство России поручило восстанавливать Крымский мост компании «Нижнеангарсктрансстрой». Как сообщает ТАСС, об этом говорится в распоряжении кабмина РФ.

Названа дата завершения работ по восстановлению Крымского моста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно документу, работы по восстановлению Крымского моста должны завершить не позднее 1 июля 2023 года.

Напомним, что рано утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовик. В результате происшествия обрушились два автомобильных пролета моста, а на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. Жертвами теракта стали четыре человека.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что восстановление поврежденных пролетов моста планируется завершить за 4-6 недель. Он подчеркивал, что механизм ремонта понятен специалистам — если им ничего не помешает, работы пойдут быстро и будут завершены в максимально короткие сроки.

Аксенов также отмечал, что к 16 октября планируется запустить движение по автомобильной части Крымского моста для большегрузов.

Общество,Крымский мост ЧП,Сергей Аксенов,Правительство РФ,
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