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9 минут назад

Туры в Египет подешевели в два раза

Лера Букина

На туристическом рынке зафиксировано резкое снижение стоимости туров в Египет. Так, россияне могут найти варианты, которые упали в цене на 50%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Travelata.ru.

Туры в Египет подешевели в два раза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стоимость опустилась до 50 тыс. рублей за неделю отдыха (цена за двоих). В сентябре такой же тур продавался по цене в 100–110 тыс. рублей.

Эксперты отмечают, что это не сезонный спад, а, скорее, следствие расширения полетной программы. Кроме того, специалисты указывают на общий спад активности туристов в связи с частичной мобилизацией.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе указывает на снижение продаж туров в целом по всем туристическим направлениям после 21 сентября.

«Но динамика пока волнообразная. В определенные дни спрос падает в два-три раза, а потом восстанавливается»,— подчеркнула она.

Ранее «Известия» сообщили, что у россиян снова появилась возможность приобрести горящие путевки в другие страны. В АТА также отметили, что горящие туры можно купить по всем массовым направлениям. Речь идет о Египте, Турции и Эмиратах.

Общество,Майя Ломидзе,Коммерсант,Ассоциация туроператоров России,
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