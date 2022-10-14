Туры в Египет подешевели в два раза

На туристическом рынке зафиксировано резкое снижение стоимости туров в Египет. Так, россияне могут найти варианты, которые упали в цене на 50%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Travelata.ru.

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Стоимость опустилась до 50 тыс. рублей за неделю отдыха (цена за двоих). В сентябре такой же тур продавался по цене в 100–110 тыс. рублей.

Эксперты отмечают, что это не сезонный спад, а, скорее, следствие расширения полетной программы. Кроме того, специалисты указывают на общий спад активности туристов в связи с частичной мобилизацией.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе указывает на снижение продаж туров в целом по всем туристическим направлениям после 21 сентября.

«Но динамика пока волнообразная. В определенные дни спрос падает в два-три раза, а потом восстанавливается»,— подчеркнула она.