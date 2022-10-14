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58 минут назад

Mash сообщил о побеге бизнесмена Полонского от мобилизации

Мария Иванова

Telegram-канал Mash утверждает, что бизнесмен Сергей Полонский уехал в Дубай, чтобы не попасть под мобилизацию. По данным Mash, до этого он просил своих бывших передать ему права на его четырех детей.

Mash сообщил о побеге бизнесмена Полонского от мобилизации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Канал отмечает, что 49-летний Полонский счел, что его призовут, так как он служил в ВДВ.

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Mash утверждает, что сначала он написал матерям своих детей, попросив оформить на него опекунство для отсрочки, но они отказались. Затем Полонский якобы связался с гидом, обещавшим провести его в Латвию, но этот вариант также не сработал.

В итоге, по данным Mash, Полонский смог улететь в ОАЭ, несмотря на долг в 225 миллионов рублей, переданный судебным приставам.

В 2013 году Полонскому предъявили заочные обвинения в хищении в особо крупном размере. В 2015 году его арестовали в Камбодже и экстрадировали в Россию.

Следствие сочло, что он похитил деньги инвесторов при строительстве жилого комплекса «Кутузовская миля» в Москве.

В июле 2017 года Полонского приговорили к пяти годам лишения свободы, но из-за истечения срока давности дела его освободили в зале суда.

Общество,Сергей Полонский,
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