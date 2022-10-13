Тепляковы попросили декана МГУ вернуть им деньги

«Восьмого сентября 2021 года, как вы, несомненно, помните, мы встречались с вами лично, на встрече было принято решение о написании заявлений на право прохода на факультет по паспорту (ответ до сих пор не получен) и на обучение по индивидуальному учебному плану (написано и мной, и Алисой, ответы также не получены). Заявления зарегистрированы вашими сотрудниками, копии имеются у нас на руках, могут быть приложены по запросу», — продолжили Тепляковы.