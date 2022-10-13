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38 минут назад

Тепляковы попросили декана МГУ вернуть им деньги

Мослента

Открытое письмо декану факультета психологии МГУ Юрию Зинченко написали и опубликовали в своем блоге родители десятилетней студентки второго курса вуза Алисы ТепляковойЕвгений и Наталия Тепляковы. Они напомнили профессору об обещании пропускать их на занятия дочери, сообщили о неисполнении этого охраной университета и попросили вернуть им деньги.

Тепляковы попросили декана МГУ вернуть им деньги
Фото: кадр видеокадр видео

«Просим вас, Юрий Петрович, отнестись к вопросу со всей серьезностью, так как ваши сотрудники не обладают должной компетентностью и не способны даже ответить на задаваемые вопросы без перехода на личности», — заявили Тепляковы.

Супруги отметили, что «под надуманными предлогами» им отказали, в частности, в продлении студенческого билета Алисы.

Многодетные родители попросили пресечь распространение лжи и клеветы в отношении их семьи, «провести психиатрическое освидетельствование сотрудников на предмет наличия галлюцинаций и ложных воспоминаний».

«Восьмого сентября 2021 года, как вы, несомненно, помните, мы встречались с вами лично, на встрече было принято решение о написании заявлений на право прохода на факультет по паспорту (ответ до сих пор не получен) и на обучение по индивидуальному учебному плану (написано и мной, и Алисой, ответы также не получены). Заявления зарегистрированы вашими сотрудниками, копии имеются у нас на руках, могут быть приложены по запросу», — продолжили Тепляковы.

Далее они попросили Зинченко «изыскать денежные средства для поддержки малообеспеченной многодетной семьи» и вернуть им оплату за второй семестр, так как «качество оказываемой услуги было нулевым».

«Если для вас сумма кажется неподъемной, пожалуйста, напишите нам об этом для поиска иного варианта решения проблемы», — попросили многодетные супруги.

Ранее Тепляковы рассказали об эксперименте старшей дочери Алисы над младшими братьями. Девочка решила проверить эгоцентрическое мышление малышей.

Общество,Алиса Теплякова,Евгений Тепляков,МГУ,
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