Фитнес-клубы пожаловались на нехватку тренеров из-за частичной мобилизации

«От двух до трёх процентов молодых людей в фитнес-клубах получили повестки. Примерно два процента уехали. Нехватка фитнес-тренеров, конечно, есть, потому что забирают мальчишек. Тренажёрный зал — ключевая составляющая фитнес-клуба. В них в 80% случаев работают парни. Проблема с тем, чтобы их замещать, возникла. В первую очередь, конечно, мы смотрим на девочек, которые будут в состоянии работать в тренажёрном зале».