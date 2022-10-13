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53 минуты назад

Фитнес-клубы пожаловались на нехватку тренеров после объявления частичной мобилизации

Говорит Москваиещё 1

Призыв коснулся до 3% сотрудников индустрии, ещё 2% уехали.

Фитнес-клубы пожаловались на нехватку тренеров из-за частичной мобилизации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При поиске замены особое внимание управляющие теперь обращают на девушек. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила глава Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселёва.

«От двух до трёх процентов молодых людей в фитнес-клубах получили повестки. Примерно два процента уехали. Нехватка фитнес-тренеров, конечно, есть, потому что забирают мальчишек. Тренажёрный зал — ключевая составляющая фитнес-клуба. В них в 80% случаев работают парни. Проблема с тем, чтобы их замещать, возникла. В первую очередь, конечно, мы смотрим на девочек, которые будут в состоянии работать в тренажёрном зале».

Общество,Ольга Киселева,
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