Медикам в Петербурге рекомендовали отказаться от поездок за рубеж

Медицинским работникам в Санкт-Петербурге рекомендовали отказаться от поездок за рубеж. Соответствующее письмо за подписью главы городского комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца поступило на имя руководителей медучреждений, передает «Фонтанка».

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«До особого распоряжения руководителям и сотрудникам организаций, подведомственных комитету по здравоохранению, необходимо отказаться от служебных командировок на территории иностранных государств, включая территории государств — участников СНГ», — говорится в письме.

Отмечается, что служебные командировки за границу допускаются «в исключительных случаях и только по поручению губернатора Санкт-Петербурга». Также медикам не рекомендуется отправляться за рубеж и в частных поездках, исключением стали страны СНГ.