Медикам в Петербурге рекомендовали отказаться от поездок за рубеж

Медицинским работникам в Санкт-Петербурге рекомендовали отказаться от поездок за рубеж. Соответствующее письмо за подписью главы городского комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца поступило на имя руководителей медучреждений, передает «Фонтанка».
«До особого распоряжения руководителям и сотрудникам организаций, подведомственных комитету по здравоохранению, необходимо отказаться от служебных командировок на территории иностранных государств, включая территории государств — участников СНГ», — говорится в письме.
Отмечается, что служебные командировки за границу допускаются «в исключительных случаях и только по поручению губернатора Санкт-Петербурга». Также медикам не рекомендуется отправляться за рубеж и в частных поездках, исключением стали страны СНГ.
В комитете подчеркнули, что письмо носит рекомендательный характер и касается в основном командировок, так как они оплачиваются бюджетом. Там также отметили, что письмо было адресовано только учреждениям, подведомственным комитету.