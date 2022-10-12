Россияне пожаловались на массовые отказы в выдаче финских виз

Российские путешественники пожаловались на массовые отказы консульств Финляндии в выдаче шенгенских виз. Об этом сообщил TourDom со ссылкой на подписчиков Telegram-канала «Финляндия на выходные».

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По данным портала, отказы получают даже те россияне, что заполнили анкеты задолго до решения Хельсинок ограничить въезд в страну гражданам РФ. Однако именно на него и ссылаются представители дипмиссии, когда объясняют свое нежелание рассматривать документы. Кроме того россиянам не возвращают оплату консульских услуг и сервисный сбор. Для одного человека эти суммы могу быть мелкими, но для семей являются ощутимыми.

«Санкт-Петербург, подача 12 сентября, четыре паспорта на семью, раньше у всех, кроме младшего ребенка, были финские двухлетние мультвизы. Последняя была получена прямо перед пандемией, ни разу не выезжали по ней из-за закрытых границ. Сегодня, 6 октября, получили паспорта, по всем четырем отказ. Минус 60 тысяч ни за что! Очень расстроены!» — написала одна из подписчиц «Финляндия на выходные».