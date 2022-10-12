Россияне пожаловались на массовые отказы в выдаче финских виз

Российские путешественники пожаловались на массовые отказы консульств Финляндии в выдаче шенгенских виз. Об этом сообщил TourDom со ссылкой на подписчиков Telegram-канала «Финляндия на выходные».
По данным портала, отказы получают даже те россияне, что заполнили анкеты задолго до решения Хельсинок ограничить въезд в страну гражданам РФ. Однако именно на него и ссылаются представители дипмиссии, когда объясняют свое нежелание рассматривать документы. Кроме того россиянам не возвращают оплату консульских услуг и сервисный сбор. Для одного человека эти суммы могу быть мелкими, но для семей являются ощутимыми.
«Санкт-Петербург, подача 12 сентября, четыре паспорта на семью, раньше у всех, кроме младшего ребенка, были финские двухлетние мультвизы. Последняя была получена прямо перед пандемией, ни разу не выезжали по ней из-за закрытых границ. Сегодня, 6 октября, получили паспорта, по всем четырем отказ. Минус 60 тысяч ни за что! Очень расстроены!» — написала одна из подписчиц «Финляндия на выходные».
Другая россиянка подтвердила ее слова, отметив, что столкнулась с той же ситуацией. Она заплатила ту же сумму, но за пять паспортов. Кроме того ей пришлось заплатить еще по семь тысяч за каждого человека, поскольку визы она делала через туристическую фирму.