ФОМ рассказал об отношении россиян к вхождению новых территорий в РФ

Специалисты фонда «Общественное мнение» (ФОМ) рассказали об отношении граждан России к референдумам и вхождению в состав страны новых территорий. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

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Согласно его данным, вхождение в РФ Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также Запорожской и Херсонской областей поддерживают 78 процентов респондентов.

Кроме того, 37 процентов участников опроса выразили мнение, что референдумы в ДНР и ЛНР были проведены своевременно, 44 процента считают, что это необходимо было сделать раньше. При этом референдумы в Херсонской и Запорожской областях 42 процента сочли своевременными, 31 процент заявил, что их надо было провести раньше.