В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
58 минут назад

Россиянам посоветовали ругаться в интернете под псевдонимами

Секрет Фирмы

Высказывать своё личное мнение в интернете желательно под псевдонимом — тогда можно избежать волны хейта или недовольства работодателя. Такой совет россиянам дал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Речь, конечно, идёт не о нарушении закона — заниматься дискредитацией российской армии или оправдывать экстремизм нельзя ни под своим собственным именем, ни под псевдонимом.

Россиянам посоветовали ругаться в интернете под псевдонимами
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Людям нужно иметь возможность свободно высказывать мнение и открыто выражать свои мысли, считает Мариничев. За такие порывы россияне не должны бояться получить по шапке, например, от работодателя. Или не должны пугаться, что их начнут массово хейтить сторонники противоположного мнения.

Сейчас же интернет фактически разбил общество на два лагеря, где можно либо принимать позицию «да», либо позицию «нет» без возможности плавно перейти из одного в другой, посетовал омбудсмен.

Псевдоним-то в интернете сделать легко, но вот сохранять анонимность всё же сложно, уточнил Мариничев.

«В интернете есть анонимность, просто она технологически более сложная. И в некотором роде эту анонимность пытаются поддавливать информационные приложения и сервисы», — сказал он.

Ранее опрос показал, что почти половина кадровиков изучают профили кандидатов перед собеседованием. Из них каждый пятый может изменить решение о найме, посмотрев аккаунт. Действительно, с таким раскладом лучше попридержать своё мнение при себе — мало ли что.

Тем временем в Следственном комитете продолжают бороться с теми, кто распространяет в интернете запрещённую информацию. Недавно там предложили изменить порядок регистрации в соцсетях. Так будет легче находить потенциальных злостных нарушителей, а ещё оберегать от ненужной информации несовершеннолетних.

Общество,Дмитрий Мариничев,Следственный комитет,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители