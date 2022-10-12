Россиянам посоветовали ругаться в интернете под псевдонимами

Высказывать своё личное мнение в интернете желательно под псевдонимом — тогда можно избежать волны хейта или недовольства работодателя. Такой совет россиянам дал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Речь, конечно, идёт не о нарушении закона — заниматься дискредитацией российской армии или оправдывать экстремизм нельзя ни под своим собственным именем, ни под псевдонимом.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Людям нужно иметь возможность свободно высказывать мнение и открыто выражать свои мысли, считает Мариничев. За такие порывы россияне не должны бояться получить по шапке, например, от работодателя. Или не должны пугаться, что их начнут массово хейтить сторонники противоположного мнения.

Сейчас же интернет фактически разбил общество на два лагеря, где можно либо принимать позицию «да», либо позицию «нет» без возможности плавно перейти из одного в другой, посетовал омбудсмен.

Псевдоним-то в интернете сделать легко, но вот сохранять анонимность всё же сложно, уточнил Мариничев.

«В интернете есть анонимность, просто она технологически более сложная. И в некотором роде эту анонимность пытаются поддавливать информационные приложения и сервисы», — сказал он.

Ранее опрос показал, что почти половина кадровиков изучают профили кандидатов перед собеседованием. Из них каждый пятый может изменить решение о найме, посмотрев аккаунт. Действительно, с таким раскладом лучше попридержать своё мнение при себе — мало ли что.