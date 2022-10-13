СМИ: адвокаты не получат отсрочки от мобилизации

Минюст России ответил на обращение Федеральной палаты адвокатов России (ФПА), в котором просилось дать разъяснения о призыве их коллег в рамках частичной мобилизации, сообщает «Коммерсантъ».
«Адвокату необходимо обратиться в совет адвокатской палаты субъекта РФ, в реестре которого он состоит, с заявлением о приостановлении своего статуса в связи с призывом на военную службу и неспособностью более шести месяцев исполнять свои профессиональные обязанности», — ответила и. о. заместителя директора департамента развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг Минюста Инга Меликян.
Из ответа следует, что юристы подлежат мобилизации на общих основаниях, Минюст не имеет возможности повлиять на сложившуюся ситуацию, а за подробными разъяснениями следует обращаться в Минобороны.
Московские адвокаты настаивают, что такое положение дел может привести к нарушению закрепленного в Конституции права на квалифицированную защиту, а также к срыву работы следствия и судов.
В регионах ушедших на специальную военную операцию мужчин готовы заменить женщины-правозащитники.
Ранее московский военный комиссар Виктор Щепилов заявил, что адвокаты, которые помогают незаконно избежать мобилизации, будут привлекаться к уголовной ответственности.