СМИ: адвокаты не получат отсрочки от мобилизации

«Адвокату необходимо обратиться в совет адвокатской палаты субъекта РФ, в реестре которого он состоит, с заявлением о приостановлении своего статуса в связи с призывом на военную службу и неспособностью более шести месяцев исполнять свои профессиональные обязанности», — ответила и. о. заместителя директора департамента развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг Минюста Инга Меликян.