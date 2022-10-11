Дачников предупредили о главных зимних опасностях

«Именно в частном секторе больше всего рисков для жилья. Причина более чем 60 процентов страховых выплат по риску "пожар" — аварийная работа электросети и электрооборудования. На втором месте находятся возгорания из-за перекала печи, а на третьем — из-за пала мусора и природных пожаров», — сказала начальник управления выплат по страхованию имущества и ответственности «Росгосстраха» Юлия Серова .

При этом пожары среди всех угроз даче находятся на втором месте — 26 процентов. Чаще всего — в 35 процентах случаев — повреждения в частных домах случаются из-за снега или ветра. На третьем месте — ущерб из-за воды, а каждое десятое обращение связано с кражами. Эксперты отметили, что самыми популярными у воров стали строительные материалы, включая сантехническое оборудование и оборудование для отопительных систем.

Дачникам следует подготовить свое загородное жилище перед зимой. До затяжных осенник дождей, а потом снегопада, надо починить и укрепить кровлю. Также рекомендуется слить воду из водопроводной системы и радиаторов отопления, прочистить печи, проверить исправность электропроводки и отопительных систем. Для защиты от злоумылшенников можно установить решетки на окна или сигнализацию, но дешевле установить специальную сирену с датчиками движения. Еще можно повесить муляж видеокамеры или табличку, что объект находится под охраной. Кроме того, эксперты напомнили о важности страхования дачи.