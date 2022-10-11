В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
10 минут назад

В Донецке открыли управление Казначейства РФ

Мария Иванова

В Донецке 11 октября открылось управление российского Федерального казначейства. Об этом сообщает РИА Новости.

В Донецке открыли управление Казначейства РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Управление заработало в помещении бывшего республиканского казначейства ДНР, в штате управления будет около тысячи сотрудников.

Казначейство стало одной из первых российских структур, открывшихся в городе, подчеркнул премьер-министр ДНР Виталий Хоценко.

«Это означает, что мы все проконтролируем, все деньги, которые приходят», - сказал он.

Через управление казначейства пойдет федеральное финансирование для госструктур - Росреестра, налоговой службы, прокуратуры и «всего силового блока».

В конце сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. По итогам референдумов в регионах объявили, что большинство избирателей поддерживают это решение.

30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы этих территорий подписали в Кремле договоры о вступлении в состав России.

Общество,Виталий Хоценко,Владимир Путин,Казначейство России,Росреестр,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители