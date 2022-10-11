В Донецке открыли управление Казначейства РФ

В Донецке 11 октября открылось управление российского Федерального казначейства. Об этом сообщает РИА Новости.

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Управление заработало в помещении бывшего республиканского казначейства ДНР, в штате управления будет около тысячи сотрудников.

Казначейство стало одной из первых российских структур, открывшихся в городе, подчеркнул премьер-министр ДНР Виталий Хоценко.

«Это означает, что мы все проконтролируем, все деньги, которые приходят», - сказал он.

Через управление казначейства пойдет федеральное финансирование для госструктур - Росреестра, налоговой службы, прокуратуры и «всего силового блока».

В конце сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. По итогам референдумов в регионах объявили, что большинство избирателей поддерживают это решение.