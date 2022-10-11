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27 минут назад

В Петербурге Данилу Багрова из "Брата" изобразят на проездных билетах

Газета.Ru

Главного героя дилогии «Брат» Данилу Багрова изобразят на проездных билетах Петербургского метро. Об этом сообщили представители метрополитена во «ВКонтакте».

В Петербурге Данилу Багрова из "Брата" изобразят на проездных билетах
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В честь 25-летия культового фильма Алексея Балабанова разработан новый дизайн для бесконтактной электронной пластиковой карты «Подорожник». Тираж ограничен. Реализация новых «Подорожников» начнется 13 октября 2022 года. На картах изображены кадры из комикса издания Bubble по мотивам фильма «Брат».

В сентябре вышел комикс «Брат. 25 лет». Презентация сборника прошла в трех городах — в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Общество,Данила Багров,Алексей Балабанов,
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