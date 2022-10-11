В Петербурге Данилу Багрова из "Брата" изобразят на проездных билетах

Главного героя дилогии «Брат» Данилу Багрова изобразят на проездных билетах Петербургского метро. Об этом сообщили представители метрополитена во «ВКонтакте».

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В честь 25-летия культового фильма Алексея Балабанова разработан новый дизайн для бесконтактной электронной пластиковой карты «Подорожник». Тираж ограничен. Реализация новых «Подорожников» начнется 13 октября 2022 года. На картах изображены кадры из комикса издания Bubble по мотивам фильма «Брат».