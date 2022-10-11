88-летняя Софи Лорен впервые за долгое время появилась на публике

В минувший понедельник, 10 октября, в Милане состоялось открытие нового ресторана сети, принадлежащей Софи Лорен. Актриса, нечасто появляющаяся на публике, лично присутствовала на мероприятии. Звезда фильмов «Чочара» и «Подсолнухи», которой в сентябре исполнилось 88 года, выбрала для редкого выхода в свет белоснежный костюм-двойку, состоящий из приталенного жакета с атласными лацканами и классических брюк. Его дополнили топ в бельевом стиле, очки и ювелирные украшения — серьги и колье.