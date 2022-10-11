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30 минут назад

88-летняя Софи Лорен впервые за долгое время появилась на публике и восхитила внешним видом

Газета.Ru

Итальянская актриса и певица Софи Лорен совершила редкий выход в свет и восхитила поклонников своим внешним видом. Об этом сообщает Daily Mail.

88-летняя Софи Лорен впервые за долгое время появилась на публике
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В минувший понедельник, 10 октября, в Милане состоялось открытие нового ресторана сети, принадлежащей Софи Лорен. Актриса, нечасто появляющаяся на публике, лично присутствовала на мероприятии. Звезда фильмов «Чочара» и «Подсолнухи», которой в сентябре исполнилось 88 года, выбрала для редкого выхода в свет белоснежный костюм-двойку, состоящий из приталенного жакета с атласными лацканами и классических брюк. Его дополнили топ в бельевом стиле, очки и ювелирные украшения — серьги и колье.

«Она всегда была великолепной модницей! Культовая красавица в юности и живая голливудская легенда», «Все еще очаровательна в свои 88», «Легенда, одна из самых красивых женщин всех времен», — восхищались внешним видом Софи Лорен пользователи Daily Mail.

Общество,Софи Лорен,
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